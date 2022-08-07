Тбилиси, , 00:34 — REGNUM В Грузии продолжается скандал, вызванный заявлением передседателем партии Ираклием Кобахидзе о ксенофобии, распространившейся по отношению к российским гражданам, сообщает 5 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

В ответ на слова грузинского Народного защитника (омбудсмена) Нино Ломджарии о том, что подобной ксенофобии в Грузии нет, но является понятным, что грузины не любят граждан «страны-агрессора», Кобахидзе подверг её резкой критике.

«Это неслыханное заявление. Я хотел бы сказать, что это неслыханное заявление, когда человек, называемый Народным защитником, непосредственно вовлечен в ксенофобскую кампанию, это невероятно. Понятно, что этот человек не омбудсмен, а антиомбудсмен», — сказал Кобахидзе.

К критике омбудсмена присоединился и исполнительный секретарь «Грузинской мечты», глава её парламентской фракции Мамука Мдинарадзе.

«К сожалению, у нас в Грузии нет Народного защитника, это Народный защитник «наци» [«Единого национального движения»]. Человека, который проводит ксенофобскую кампанию и придумывает какие-то слова, чтобы оправдать это — «понятно, что не любят», который говорит о любви или о чём-то в этом роде, когда речь идёт о ксенофобии и об отказе от неё, я действительно не могу понять» — сказал Мдинарадзе.

Напомним, что 5 августа Кобахидзе заявил о ведущейся в СМИ массированной компании ксенофобии в отношении граждан России, в последнее время приехавших в Грузию.