Курган, 6 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с наступлением жаркой сухой погоды усилено профилактическое патрулирование земель лесного фонда, а также прилегающих населённых пунктов и садовых товариществ с привлечением сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и казачества. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Личная страница Евгения Куйвашева в соцсети Instagram (https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/) Тушение лесного пожара

В муниципальных образованиях необходимо активизирована работа по уборке мусора, сухой растительности и камыша. Сообщается, что с начала пожароопасного сезона было оштрафовано 415 физических и юридических лиц, составлено 1602 протокола за неубранный мусор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области введён запрет на посещение лесов до 15 августа 2022 года.