Москва, , 06:19 — REGNUM Более 50 тыс. жителей Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные и волонтёры за последние два месяца передали мирным жителям Херсонской области более 600 тонн гуманитарной помощи. Если в июне помощь оказывалась в основном жителям Херсона, то сейчас её распределяют на большей части региона, в том числе в небольших населённых пунктах.

Людям раздают предметы первой необходимости, лекарства, еду и медицинские изделия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Адыгея примет на отдых около 500 детей из Генического района Херсонской области.

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