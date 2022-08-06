Москва, 6 августа, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Более 50 тыс. жителей Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Военные и волонтёры за последние два месяца передали мирным жителям Херсонской области более 600 тонн гуманитарной помощи. Если в июне помощь оказывалась в основном жителям Херсона, то сейчас её распределяют на большей части региона, в том числе в небольших населённых пунктах.

Людям раздают предметы первой необходимости, лекарства, еду и медицинские изделия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Адыгея примет на отдых около 500 детей из Генического района Херсонской области.