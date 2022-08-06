Москва, , 06:15 — REGNUM На фоне запрета выдачи виз Болгарией, Финляндией и Латвией гражданам России в Госдуме предлагают ввести временные ограничения на въезд в Россию гражданам РФ, ранее ее покинувшим.

Олег Морозов Duma.gov.ru

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Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») ранее на фоне специальной военной операции предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ, находящихся за рубежом и занимающихся деятельностью, наносящей ущерб России. Визовые ограничения ряда стран делают инициативу актуальной, убежден депутат.

«Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Парламентарий считает, что предложение стоит «довести до дела».

«Сейчас многие великие европейские державы, такие как Болгария, Финляндия, Латвия инициирует запрет на выдачу любых виз российским гражданам. Самое время двинуться им навстречу! И заодно исключить в этом встречном движении «случайные» возвращения тех наших соотечественников, кто уехал и порочит свою страну словом и делом», — отметил парламентарий.

«Сделали выбор — получите привет от Родины!» — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Морозов заявлял о том, что следует привыкать к тому, что, раз границы в мире закрывают с той стороны, то, значит, они и с этой открыты не для всех.

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