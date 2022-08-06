Москва, 6 августа, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В субботу, 6 августа, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +31… +33 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького. Жара в Москве

В ночь на 7 августа в Москве местами кратковременный дождь. Температура воздуха +17… +19 °C.

Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +28… +33 °C днём. Ночью — +14… +19 °C.

В воскресенье, 7 августа, днём в столице ожидается +26… +28 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе порывистый ветер до 20 м/с. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

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