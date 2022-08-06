Донецк, , 06:04 — REGNUM Гуманитарную помощь продолжает доставлять в освобождённые от украинских боевиков населённые пункты бронепоезд-трансформер «Енисей». Об этом 6 августа сообщило издание «Известия».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Как рассказали железнодорожники, поезд может дать отпор любому противнику на своём пути и не станет лёгкой добычей для националистов. На бронепоезде две боевые машины пехоты и зенитная установка для воздушной борьбы с противником. Отдельные платформы «Енисея» могут превратиться в линию обороны.

Поезд не только разводит гуманитарную помощь, но и выполняет боевые задачи. Он может справиться с любыми диверсионными группами и производить разведку территории. В настоящее время инженеры-железнодорожники отправились на разведку, с ними в связке работает беспилотник, который осуществляет мониторинг ситуации вокруг, чтобы предотвратить нападение как с земли, так и с воздуха.

За время с начала спецоперации бронепоезд вывез около тысячи человек из зоны боевых действий. В его задачи входит доставка воды, лекарств и продуктов мирным гражданам.

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