Москва, , 06:04 — REGNUM В Совфеде видят опасности для транзита российских энергоносителей через Болгарию.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Болгария прекращает выдачу туристических виз, а также виз для собственников недвижимости в этой стране.

Латвия также приостановила выдачу виз гражданам России.