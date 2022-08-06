Екатеринбург, 6 августа, 2022, 06:04 — ИА Регнум. 11-летняя девочка из Нижней Синячихи Свердловской области выздоровела и выписана из больницы, в которой она проходила лечение после пулевого ранения в голову. Об этом журналистам сообщила мать пострадавшей.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Как пишет Е1.ru, вместе с дочерью она уехала домой. Девочка пока находится под наблюдением врачей, но в целом состояние её здоровья является стабильным.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была ранена в голову 22 июня. Произошедшее вызвало широкий резонанс. Под подозрение попал местный житель, которого суд отправил в СИЗО. Между тем земляки арестованного сомневаются в его виновности. Сам он пояснил следователям, что целился в птицу.