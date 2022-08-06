Пекин, 6 августа, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Китай призывает мировое сообщество объединиться, чтобы вместе противостоять беспринципному давлению и угрозам со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Если мы не будем обращать внимание на вмешательство в нашу внутреннюю политику, этот мир вернется к законам джунглей, а Вашингтон станет еще более беспринципно использовать силу для подавления других стран», — заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

По его словам, страны мира не должны позволять США вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Для этого мировому сообществу, отмечает Ван И, нужно сплотиться и вместе противостоять Вашингтону. При этом он уточнил, что США не принимают во внимание позицию других стран по острым геополитическим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американской газеты Politico заявили, что военные представители Китая отказываются идти на контакт с США. По их данным, представители Пентагона пытались связаться с китайскими коллегами, однако те не ответили.