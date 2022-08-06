Курган, 6 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с сухой и жаркой погодой на 10 дней, до 15 августа введён запрет на посещение лесов гражданами. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

До середины августа запрещается въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда. Полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ в лесах.

Запрет не распространяется на граждан, которые по договорам заготавливают древесину для собственных нужд, а также тех, чья работа связана с защитой лесов, профилактическими и аварийными ремонтными работами на линейных объектах.

Отмечается, что за нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Курганской области бушевали лесные пожары. В отношении виновников пожаров было возбуждено около десятка уголовных дел и порядка 500 административных.