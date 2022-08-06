Курганцам запретили посещать леса до середины августа
Курган, 6 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с сухой и жаркой погодой на 10 дней, до 15 августа введён запрет на посещение лесов гражданами. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
До середины августа запрещается въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда. Полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ в лесах.
Запрет не распространяется на граждан, которые по договорам заготавливают древесину для собственных нужд, а также тех, чья работа связана с защитой лесов, профилактическими и аварийными ремонтными работами на линейных объектах.
Отмечается, что за нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Курганской области бушевали лесные пожары. В отношении виновников пожаров было возбуждено около десятка уголовных дел и порядка 500 административных.