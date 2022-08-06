Красноярск, 6 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В субботу, 6 августа, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето

В 9:30 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 6 на 7 августа ожидается до +10… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 августа, в Красноярске до +22… +25 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +11… +15 °C.

В понедельник, 8 августа, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C днём и до +12… +16°C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 августа на юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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