Курган, , 05:39 — REGNUM Предпринимателям нужно не только сохранять рабочие места, но и создавать новые. Это следует из заявления курганского губернатора Вадима Шумкова на встрече с бизнес-сообществом региона.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча была проведена 5 августа. В ходе неё глава региона отметил, что все присутствующие в зале являются работодателями.

«Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Вадим Шумков.

Также чиновник подчеркнул, что правительство Зауралья и дальше готово финансово и нефинансово поддерживать инициативы предпринимателей по модернизации и расширению предприятий, а также по строительству новых производств. Одним из главных условий для этого является обеспечение занятости жителей региона и достойный уровень оплаты труда.