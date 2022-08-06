Лос-Анджелес, США, , 05:20 — REGNUM Известная анимационная студия DreamWorks Animation объявила о намерении раскрыть исходный код своего «движка» MoonRay, который лёг в основу её мультфильмов. Об этом 5 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

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Компания заявила, что MoonRay перейдет в разряд ПО с открытым исходным кодом в конце 2022 года. Отмечается, что DreamWorks также включит в этот код платформу распределённых вычислений Arras, которую использует MoonRay.

«Мы очень рады поделиться с отраслью более чем 10-летним опытом инноваций и разработки базы векторизованного, многопоточного, параллельного и распределенного кода MoonRay», — сказал вице-президент DreamWorks Animation по глобальным технологиям Эндрю Пирс.

Для справки: MoonRay использовался для создания мультфильмов «Как приручить дракона 3», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Плохие парни». В декабре 2022 года на экраны выйдет анимационная картина «Кот в сапогах 2: Последнее желание», которая также создаётся при помощи этой технологии.

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