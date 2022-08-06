Тегеран, 6 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Выступая в Комиссии парламента по сельскохозяйственным вопросам, министр иностранных дел Ирана заявил, что страна не перестанет «требовать ни единой капли своей доли воды в приграничных регионах». Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 5 августа.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Хоссейн Амир Абдоллахиан, присутствовавший на заседании Парламентской комиссии по сельскому хозяйству, подробно остановился на действиях министерства иностранных дел за последние одиннадцать месяцев в области экономической дипломатии, экспорта сельскохозяйственной продукции, водной дипломатии, экологических проблем и кампании против пыльных бурь.

На заседании парламентские чиновники представили свои взгляды на долю Ирана в реках Хирманд и Арас. Они также указали на коллективные действия стран региона в борьбе с пыльными бурями и осуществление экстерриториальных инвестиций в сельское хозяйство.

Амир Абдоллахиан, сосредоточив внимание на доле Ирана в реке Арас, заявил, что впервые за последние месяцы состоялась встреча ирано-турецкой совместной комиссии, посвященная этому вопросу.