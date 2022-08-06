Тегеран, 6 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 5 августа чемпион Ирана по тхэквондо Матин Резаи завоевал золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров 2022 года в Софии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ilgar Jafarov Тхэквондо

На проходящих международных соревнованиях по легкой атлетике в Софии (Болгария) представительница Ирана Фереште Фатхи в женской категории и Матин Резаив мужской квалификации также встретились со своими соперниками.

В группе Матина Резаи до 63 кг было 49 именитых участников. Тем не менее, иранскому спортсмену удалось одолеть Жюля из Франции, австралийца Ноколовски и БуркайЭрра из Турции, чтобы выйти в полуфинал.

В полуфинале он встретился с Рафаэлем Папой из Греции и обыграл его, выйдя в финал, где его соперником оказался Назаров (Узбекистан). Несмотря на затяжное противостояние, иранец смог осилить своего визави и завоевать золотую медаль.

В женской игре Фереште Фатхи в весовой категории до 55 кг проиграла со счетом 2:1 в матче против Ники Каратич из Хорватии, выбыв из соревнований.

Юные чемпионы Ирана по тхэквондо к концу четвертого дня данных соревнований завоевали три золотые и одну серебряную медали.