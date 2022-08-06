Тегеран, 6 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. 5 августа главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани встретился в столице Австрии с постоянным представителем России при международных организациях в Вене Михаилом Ивановичем Ульяновым. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

GovernmentZA Али Багери

Иранскую команду на переговорах по снятию санкций возглавляет заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани. Делегация Исламской Республики Иран прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров с мировыми державами.

Ранее Багери Кани провел свой первый раунд переговоров с координатором от Европейского Союза ЭнрикеМора, а также отдельный раунд двусторонних переговоров с заместителем министра иностранных дел Австрии.

В ходе отдельных встреч стороны выразили надежду на успешное продолжение переговорного процесса и скорейшее достижение прочего соглашения.