Тегеран, 6 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. После почти пяти месяцев приостановки переговоры в Вене возобновились 4 августа, при этом не только эффективная и постоянная отмена санкций, но и закрытие технических вопросов, касающихся ядерной программы Ирана, являются предпосылкой для достижения окончательного соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Исламская Республика Иран выполняет свои ядерные обязательства по ядерному соглашению (СВПД), из которого США при правительстве Дональда Трампа вышли ещё в мае 2018 года.

С апреля 2021 года Исламская Республика Иран добросовестно ведет переговоры с другими сторонами о возобновлении полного осуществления соглашения, но из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена принять политическое решение вернуться к этому соглашению и обеспечить получение Ираном обещанных экономических выгод, возвращение к соглашению пока остаётся труднодостижимым.

Между тем, власти США с начала этих переговоров использовали различные сценарии, чтобы сделать Иран виновным (от тактики искусственных сроков до новой тактики утверждений, что американские ожидания не были оправданы).

Но стоит задуматься о том, что в центре внимания всех этих сценариев находится страх перед прогрессом мирной ядерной программы Ирана, которая осуществляется в ответ на нарушение обещания.

В попытке посеять страх перед ядерной программой Ирана американские власти также попытались привлечь на свою сторону генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявившего ранее журналистам в кулуарах 10-й обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке, что ядерная программа Ирана амбициозна, обширна и прогрессивна.