Тегеран, 6 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. 5 августа представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) БехрузКамальванди и эксперты из Исламской Республики Иран прибыли в отель Cobourg в Вене, чтобы продолжить переговоры об отмене санкций. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Иранскую команду возглавляет заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани.

Делегация Исламской Республики Иран на переговорах по снятию санкций во главе с Али Багери Кани прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров с мировыми державами.

Ранее Багери Кани провел свой первый раунд переговоров с координатором от Европейского Союза ЭнрикеМора, а также отдельный раунд двусторонних переговоров с заместителем министра иностранных дел Австрии.

В ходе отдельных встреч стороны выразили надежду на успешное продолжение переговорного процесса и скорейшее достижение прочего соглашения.