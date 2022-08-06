Тегеран, 6 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. 5 августа координатор переговоров по СВПД Энрике Мура на пресс-конференции отверг слухи о «72-часовом крайнем сроке» касательно переговоров в Вене, которые, по его словам, были опубликованы на сайте Bloomberg. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

IAEA Imagebank Энрике Мора

В ответ на вопрос репортера, который спросил, оптимистичен ли он в отношении переговоров, он отметил: «Да, я оптимист. В связи с этим я верю, что переговоры успешно возобновятся, и вскоре мы достигнем хорошего соглашения».

Некоторые информационные агентства, цитируя сообщение Bloomberg, заявили, что переговоры о возобновлении СВПД будут продолжаться еще 72 часа, и к тому времени либо будет достигнуто соглашение, либо переговоры окончательно прекратятся.

Источники отметили, что в Тегеране и Вашингтоне должны быть приняты политические решения на высоком уровне, на основе чего решится исход венских переговоров.