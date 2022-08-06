Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Представители Пентагона неоднократно пытались связаться с военными Китая на фоне проходящих в районе Тайваня учений, однако китайская сторона не отвечает. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — рассказали они.

Отмечается, что последние переговоры на уровне начальников генштабов Китая и США прошел 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня. Они стартовали после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, против чего неоднократно выступал Пекин. США, Австралия и Япония уже потребовали от Китая прекратить проведение стрельб и маневров.