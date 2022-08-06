Вашингтон, 6 августа, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Представители Пентагона неоднократно пытались связаться с военными Китая на фоне проходящих в районе Тайваня учений, однако китайская сторона не отвечает. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — рассказали они.

Отмечается, что последние переговоры на уровне начальников генштабов Китая и США прошел 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня. Они стартовали после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, против чего неоднократно выступал Пекин. США, Австралия и Япония уже потребовали от Китая прекратить проведение стрельб и маневров.