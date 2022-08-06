Тегеран, 6 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 5 августа представитель министерства иностранных дел Ирана решительно осудил «жестокие агрессивные действия израильского режима», утверждая, что сопротивление является законным правом палестинского народа против «террористических актов Израиля». Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Насер Канани решительно осудил жестокие действия «сионистского режима апартеида» против беззащитного палестинского народа и бесчеловечные убийства командиров движения сопротивления.

Канани отметил, что агрессивные действия являются весьма провокационными, и ответственность за реакцию на них полностью лежит на плечах израильских властей.

Представитель министерства иностранных дел, тем временем, обратился ко всем странам и международным организациям с просьбой прислушаться к своим юридическим и этическим обязанностям и предотвратить продолжение преступных действий режима, которые являются основными факторами, ведущими к нестабильности и отсутствию безопасности в регионе.