Тегеран, , 07:37 — REGNUM 5 августа иранский дипломат заявил, что предполагаемые проблемы с гарантиями были искусственно созданы с политическими целями, используясь в качестве предлога против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Иранский неназванный дипломат заявил агентству IRNA в Вене, что стабильность любого соглашения зависит от его сбалансированности.

Что касается атмосферы переговоров в Вене, он отметил: «Сейчас время в Вене является решающим, при этом гарантии иранской стороны должны быть получены как можно скорее».

«Сосредоточение внимания на некоторых второстепенных вопросах, которые далеки от основных, показывает несерьезность других сторон сделки», — подчеркнул он.

Иранский дипломат отметил, что заверения экономических сторон в стабильной, долгосрочной и беззаботной работе с Ираном являются незыблемым принципом соглашения.

Иранскую команду в Вене возглавляет заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани. Делегация Исламской Республики Иран по снятию санкций во главе с Багери Кани прибыла в Вену 4 августа для возобновления переговоров с мировыми державами.