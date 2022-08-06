Тегеран, , 07:55 — REGNUM 5 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние 24 часа от COVID-19 погибли 47 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным министерством, общее число погибших в стране с начала пандемии по настоящее время составляет 142 337 человек. За последние 24 часа министерство зарегистрировало 5 455 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заражения в Иране достигло 7 431 485.

С начала пандемии 7095 860 пациентов выздоровели или были выписаны из больниц. В настоящее время 1424 человека были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

На данный момент64 816 691 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.58 188 655 прошли повторную вакцинацию, 30 302 417 получили третью (или четвертую) прививку.

Представители здравоохранения призывают людей носить маску в помещении и на открытом воздухе в районах, помеченных красным и оранжевым, которые обозначают регионы с высоким уровнем заражения.