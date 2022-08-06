Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Очередной ежеквартальный финансовый отчёт Activision подтвердил, что компания получает на рынке приложений для мобильных устройств больше, чем на рынке ПО для ПК и консолей. Об этом 5 августа сообщил портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Согласно отчёту, 51% дохода Activision за второй квартал 2022 года пришлось на Diablo Immortal, Call of Duty Mobile и игры студии King: Candy Crush Saga и Farm Heroes. В абсолютном выражении доход издателя от мобильных игр составил $831 млн за обозначенный период. Стоит особо отметить, что $680 млн Activision получила не от Diablo Immortal и Call of Duty Mobile, а от игр King.

При этом консольные игры принесли компании $367 млн, а игры для ПК — $332 млн. Помимо этого, Activision получила $105 млн от различных мероприятий и киберспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Activision Blizzard начала терять доходы и игроков. Согласно финансовому отчёту, выручка компании упала на $700 млн по сравнению с прошлым годом.

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