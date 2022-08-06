Тегеран, , 07:39 — REGNUM 5 августа в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил двусторонние отношения, а также региональные и международные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора Амир Абдоллахиан высоко оценил усилия министра иностранных дел Ирака по оказанию помощи в проведении недавних ритуалов хаджа иранских паломников.

Министр иностранных дел Ирана также сообщил о гражданине Ирана, задержанном во время хаджа в Саудовской Аравии, призвав передать сообщение о его освобождении.

«К сожалению, округ Дашт-и Азадеган в провинции Хузестан страдает от дыма, вызванного пожаром на юге Ирака», — отметил министр иностранных дел Ирана, подчеркнув, что пожары на юге Ирака вызваны сильной жарой и засухой в регионе.

Он сообщил, что Исламская Республика Иран готова оказать помощь в тушении пожара.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, со своей стороны, выразил готовность и согласие иракского правительства на совместные действия по борьбе с пожаром на иракских землях.

Оба представителя также призвали вновь открыть пограничные терминалы Сардашт и Килех для жителей региона.