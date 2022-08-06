Сеул, 6 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 110 666 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

По его данным, 573 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр указывает, что уже на протяжении пяти дней подряд в Республике Корея выявляют более 100 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован по всей стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 383 621. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 236 человек.