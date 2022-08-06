Токио, , 04:47 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 5 августа вылетела из Японии спецбортом американского правительства. Об этом 6 августа сообщает газета Nikkei.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

Япония оказалась завершающим пунктом азиатского турне Пелоси, «пиком» которого стало посещение Тайваня, спровоцировавшее радикальное обострение отношений между США и КНР, а также начало в шести акваториях вокруг Тайваня беспрецедентных по масштабу учений с боевыми стрельбами Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Помимо Японии и Тайваня, 82-летний политик посетила Сингапур, Малайзию и Южную Корею.

В Японии Пелоси обсудила с премьер-министром Фумио Кисидой ситуацию вокруг Украины и в Тайваньском проливе, а также ракетно-ядерную программу КНДР. Пелоси также встретилась со своим коллегой из японского парламента Хироюки Хосодой.

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