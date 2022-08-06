Киев, , 04:45 — REGNUM Решение об уходе из международной правозащитной организации Amnesty International приняла глава украинского бюро Оксана Покальчук. Об этом она сообщила 5 августа на своей странице в социальных сетях.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. Поэтому я приняла решение покинуть организацию», — пояснила Покальчук.

Поводом для разногласий стал опубликованный 4 августа доклад Amnesty International, в котором было указано на нарушение киевской властью законов ведения войны. В частности, в докладе указывалось, что украинские войска сознательно подвергали опасности мирное население, размещая военную технику в школах, больницах и других объектах гражданской инфраструктуры. Также отмечалось, что ВСУ создавали препятствия для эвакуации мирных граждан из районов ведения боевых действий.

Покальчук уточнила, что пыталась добиться удаления доклада, однако её просьбы в организации были проигнорированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар подтвердил, что все приведенные в докладе о преступления украинской армии факты были изложены верно.

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