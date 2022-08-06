Брюссель, 6 августа, 2022, 04:18 — ИА Регнум. План Евросоюза по сокращению потребления газа не поддержали Венгрия и Польша, проголосовав против. Об этом 5 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документацию Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Венгрия и Польша выступили против предложения Евросоюза сократить в добровольном порядке потребление газа на 15% в сравнении со средним показателем за последние пять лет

Венгрия и Польша проголосовали против плана Евросоюза по добровольному сокращению потребления газа на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Уточняется, что эти две страны стали единственными, выступившими против выдвинутой инициативы.

Кроме того, Будапешт заявил, что планы ЕС влияют на энергобезопасность государства. и поэтому незаконны. Варшава назвала ошибочной правовую основу договора и указала, что решения, непосредственно влияющие на энергетический баланс стран-членов Евросоюза должны приниматься единогласно.

План получил квалифицированное большинство голосов и был утверждён. В соответствии с ним страны Евросоюза должны в течение восьми месяцев сократить потребление газа на 15%. Если поставки в этот период упадут до критического уровня, то Еврокомиссия может объявить «общесоюзную тревогу». Это значит, что все страны ЕС, кроме получивших право на исключение, уже должны будут в обязательном порядке сократить потребление газа на 15%, а все сэкономленные объёмы топлива направить на экспорт.