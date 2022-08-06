Тырныауз, Кабардино-Балкария, 6 августа 2022, 04:10 — REGNUM На территории города Тырныауза Эльбрусского района в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом и. о. главы администрации района Курман Соттаев 6 августа сообщает в своём телеграм-канале.
Информация о сходе селевого потока в городе Тырныауз поступила в МЧС региона 15:40 5 августа. По предварительным данным, жилые дома и социально значимые объекты в опасную зону не попали, для контроля над ситуацией были выставлены посты наблюдения.
Город Тырныауз с населением около 21 тысячи человек является административным центром Эльбрусского района. Последний раз селевые потоки сходили в Тырныаузе и в Приэльбрусье в августе и сентябре 2017 года, когда погибли три человека, была разрушена автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, а семь тысяч отдыхающих и местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира.
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