Тырныауз, Кабардино-Балкария, 6 августа, 2022, 04:10 — ИА Регнум. На территории города Тырныауза Эльбрусского района в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом и. о. главы администрации района Курман Соттаев 6 августа сообщает в своём телеграм-канале.

Иллюстрация с сайта главы и правительства КБР Сход селя в Тырныаузе

Информация о сходе селевого потока в городе Тырныауз поступила в МЧС региона 15:40 5 августа. По предварительным данным, жилые дома и социально значимые объекты в опасную зону не попали, для контроля над ситуацией были выставлены посты наблюдения.

Курман Соттаев «Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района… в Эльбрусском районе на территории г. п. Тырныауз с 23:30 5 августа 2022 года введён режим «чрезвычайная ситуация «.

Город Тырныауз с населением около 21 тысячи человек является административным центром Эльбрусского района. Последний раз селевые потоки сходили в Тырныаузе и в Приэльбрусье в августе и сентябре 2017 года, когда погибли три человека, была разрушена автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, а семь тысяч отдыхающих и местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира.

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