Пномпень, 6 августа, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Китаю следует немедленно прекратить военные учения в районе Тайваня. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, главы японского МИД Ёсимасы Хаяси и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сделанном на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Госсекретарь и министры призвали КНР немедленно прекратить военные учения», — говорится в заявлении.

По мнению глав внешнеполитических ведомств США, Австралии и Японии, таким образом Пекин якобы подрывает стабильность в регионе. Также они осудили запуск Китаем баллистических ракет в ходе учений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провело масштабные стрельбы в Тайваньском проливе. Учения стартовали сразу после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.