Ахалкалаки, Грузия, 7 августа, 2022, 00:31 — ИА Регнум. На грузино-турецкой таможне выявлена попытка контрабанды значительного количества золота, сообщает 5 августа sknews. ge.

James St. John Золото

По данным следственной службы министерства финансов Грузии, на таможене «Карцахи» было обнаружено особо крупное количество лома драгоценных металлов перевозимого с нарушением таможенных правил.

«В ходе расследования выяснилось, что гражданин Армении через таможенный пункт пытался тайно перевезти через таможенный пунки пропуска из Грузии в Турцию 871,53 грамма золота таможенной стоимостью 133 351,74 лари (около $ 49 000)», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.