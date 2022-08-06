Москва, 6 августа, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Серьёзные переговоры о мирном урегулировании не готова вести Украина, выдвигающая России несерьёзные требования. Такое заявление сделал 5 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли», — указал Полянский.

Также российский дипломат указал, что Украина не идёт дальше политических заявлений о своей готовности к переговорам. При этом киевские власти в качестве условий для начала переговорного процесса выдвигают требования к России вывести войска даже с территорий Крыма и Донбасса, что, по словам Полянского «просто смешно».

Дипломат добавил, что реального партнёра для переговоров у России нет, поэтому спецоперация на Украине продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность России решать проблему Украины дипломатическим путём.