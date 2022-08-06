Киров, 6 августа, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в Орловском районе Кировской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД в официальном канале ведомства в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла вечером 5 августа на 364 километре трассы «Вятка». По предварительной версии, водитель легковушки Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку Lexus.

«В результате происшествия пять человек получили травмы: водитель автомобиля Chevrolet Lanos и четыре пассажира автомобиля Lexus, в том числе четырехмесячная девочка и девочки пяти и 14 лет», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Болгарии разбился пассажирский автобус в населенном пункте Копривштица. С места происшествия эвакуировали 50 пассажиров, о состоянии их здоровья не сообщалось.