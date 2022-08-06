Сеул, , 03:17 — REGNUM Надежду на мирное урегулирование на Украине и на нормализацию отношений с Россией выразил глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 5 августа на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе южнокорейского МИД.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что во время короткой встречи главы МИД России и Южной Кореи обсудили кризис на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. Как отметил Пак Чин, в связи с подготовкой Северной Кореи к очередному, уже седьмому ядерному испытанию, возросла напряжённость на Корейском полуострове. Также глава МИД Южной Кореи указал, что ситуация вокруг Украины оказала негативное влияние на российско-южнокорейские отношения.

Пак Чин выразил надежду на скорое восстановление миной жизни на Украине и на нормализацию взаимоотношений с Россией. Кроме того, Пак Чин попросил уделить особое внимание южнокорейским компаниям в России и гражданам Южной Кореи, проживающим на российской территории, чтобы кризис не нанёс им сильного ущерба. Глава МИД Южной Кореи пояснил, что украинский кризис привёл к логистическим сбоям в цепочках поставок и к дестабилизации валютного рынка.

Южнокорейские СМИ сообщают, что глава МИД России Лавров выразил недовольство поддержкой антироссийских западных санкций со стороны Южной Кореи, но отметил, что российская сторона серьёзно отнесётся к возможным трудностям южнокорейских компаний в России, если Сеул сообщил о них.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече главы МИД Южной Кореи Пак Чина и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене.

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