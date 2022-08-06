Мехико, , 02:58 — REGNUM Не менее 13 человек погибли в результате перестрелки с полицией в Мексике, сообщает пресс-служба ведомства.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

Уточняется, что группа вооруженных бандитов напала на полицейских в муниципалитете Район штата Сан-Луис-Потоси. При этом полицейские выезжали на оперативные мероприятия. Ранее им две женщины рассказали, что участвовали в тайном захоронении тел и показали сотрудникам правоохранительным органам места нахождения останков убитых.

Во время проведения следственных мероприятий полицейских атаковали вооруженные люди.

«В результате столкновения 13 подозреваемых в совершении преступлений были убиты, еще двое лиц, участвовавших в нападении, задержаны», — заявили в полиции.

У бандитов изъяли 27 автоматов и винтовок, патроны, а также шесть автомобилей.