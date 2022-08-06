Брюссель, , 02:52 — REGNUM Еврокомиссия разработала новый план финансовой помощи Киеву на общую сумму 8 млрд евро взамен предыдущего, заблокированного Германией. Об этом сообщает газета Politicoco со ссылкой на осведомленные источники.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их словам, новый проект разработали после того, как Берлин отказался предоставить кредитные гарантии для Киева. По мнению немецкой стороны, Украина и так находится в огромных долгах.

«Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты», — утверждают источники.

Согласно новому плану, ЕС выделит Киеву около 5 млрд евро в качестве долгосрочных кредитов под гарантии стран — членов Евросоюза, остальные средства выделят в виде грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в намеренном затягивании выделения финансовой помощи Киеву.