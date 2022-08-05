Брюссель, 6 августа, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Еврокомиссия разработала новый план финансовой помощи Киеву на общую сумму 8 млрд евро взамен предыдущего, заблокированного Германией. Об этом сообщает газета Politicoco со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По их словам, новый проект разработали после того, как Берлин отказался предоставить кредитные гарантии для Киева. По мнению немецкой стороны, Украина и так находится в огромных долгах.

«Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты», — утверждают источники.

Согласно новому плану, ЕС выделит Киеву около 5 млрд евро в качестве долгосрочных кредитов под гарантии стран — членов Евросоюза, остальные средства выделят в виде грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в намеренном затягивании выделения финансовой помощи Киеву.