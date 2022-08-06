Сан-Франциско, США, , 02:13 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, экстрадированный в США, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба министерства юстиции США, которое выполняет в стране функции Генеральной прокуратуры.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Уточняется, что Винник в первый раз предстал перед судьёй Салли Ким в городе Сан-Франциско в Северном округе штата. Подробности заседания не приводятся.

Напомним, Винник был экстрадирован в США из Франции через Грецию на частном самолёте. Он был доставлен сначала в Бостон, а затем на соужебном самолёте в Сан-Франциско. Его обвиняют в создании интернет-биржи криптовалют ВТС-е, через которую, по данным американцев, он отмыл как минимум $4 млрд.

«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США… чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.

В России Виннику инкриминируются хищение более 600 тыс. рублей и мошенничество «в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей. Винник неоднократно заявлял, что готов вернуться в Россию и предстать перед судом на Родине.

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