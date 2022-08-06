Кабул, , 02:09 — REGNUM Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле выросло до восьми человек, завил представитель городской полиции Халид Задран, сообщает агентство Синьхуа.

Кабул Masoud Akbari

По его данным, в результате взрыва погибли восемь человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Задран указал, что террористы разместили взрывное устройство в тележке, причем целью их атаки были мирные жители. Отмечается, что за несколько дней до теракта афганские силовики ликвидировали в Кабуле боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа взрыв произошел в жилом районе Кабула. Других подробностей по горячим следам не предоставлялось. Отмечалось, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

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