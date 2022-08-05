Рим, 6 августа, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Франко-итальянская компания Thales Alenia Space, треть которой принадлежит итальянскому военно-промышленному концерну Leonardo, ссылаясь на «форс-мажорные обстоятельства» приостановила работу над проектом в России. Об этом со ссылкой на заявление компании 5 августа сообщает газета la Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Деятельность Thales Alenia Space в России связана с поддержкой государственных и частных структур в разработке спутниковых систем. Отмечается, что антироссийские санкции привели к невозможности ввоза части необходимого оборудования и создали трудности в проведении монтажных работ.

Thales Alenia Space «После контактов с компаниями «Газпром космические системы» и Rizzani de Eccher… приостановка проекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами представляется временным решением».

По данным издания, Thales Alenia Space приостановила выполнение обязательств в рамках контракта на строительство центра сборки и испытаний спутниковых систем, расположенного в подмосковном городе Щёлково.

Как сообщало ИА REGNUM, чистый убыток французской автомобилестроительной корпорации Renault из-за ухода из России по итогам первой половины 2022 года составил €2,3 млрд.