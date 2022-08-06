Донецк, , 01:49 — REGNUM Обвинение в разжигании межнациональной розни выдвинули гражданину США Суеди Мурекези следователи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил адвокат американца Сергей Литвишко, его подзащитный отверг предъявленное ему обвинение. По словам адвоката, Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в феврале–марте этого года. Как утверждает сам обвиняемый, на митингах он оказался совершенно случайно.

Юрист пояснил, что Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году, в период геноцида руандийских тутси, с семьёй переехал в США. Адвокат пояснил, что его подзащитный не принимал участия в военных действиях на территории ДНР, а в Херсоне подрабатывал в ночных клубах. Литвишко отметил, что Мурекези был арестован в Донецке в июне текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский наёмник, участвующий в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал о присутствии там британского спецназа.

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