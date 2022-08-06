Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском штате Пенсильвания, сообщает пресс-служба местной полиции.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме в городе Нескопек. В здании проживали 14 человек. В результате пожара погибли десять из них, еще четверым удалось выжить. Отмечается, что среди погибших было трое детей. Пока причина возгорания неизвестна. Полиция ведет расследование, не исключается версия поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в городе Ангарске в Иркутской области произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Спасателям удалось эвакуировать из горящего помещения двух женщин, четырех детей и собаку. По факту возгорания проводится расследование.