Киев, 6 августа, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Российские активы на сумму около $765 млн конфисковали на Украине, в планах изъятие ещё более 900 активов. Об этом 5 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский лидер отчитался о проведении совещания по санкционной политике и конфискации российских активов. Как доложили ему чиновники, на украинской территории изъято активов на $765 млн и работа ещё не закончена.

По словам Зеленского, было установлено ещё более 900 объектов, принадлежащих России, которые предложили конфисковать представители его администрации. Украинский президент добавил, что если посчитать активы, принадлежащие не только России, но и её резидентам, то в списке подлежащих изъятию будет около 36 тыс. позиций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о согласовании указа президента Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории страны. Кабинет министров Украины предложил украинскому лидеру конфисковать 903 объекта российского имущества. Это активы, которые принадлежат попавшим под западные санкции гражданам и компаниям из России, а также активы российских банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало Украина планирует национализировать на территории страны всю собственность Российской Федерации, чтобы компенсировать свои потери в ходе российской спецоперации.