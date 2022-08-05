Газа, Палестина, 6 августа, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в результате ударов авиации Израиля по сектору Газа, сообщает агентство Синьхуа.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

По его данным, среди погибших есть один пятилетний ребенок, а также командир одной из групп палестинских боевиков. Также от авианалетов ранения получили 55 человек. Минздрав Палестины уточняет, что шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Источники агентства утверждают, что целью ВВС Израиля были блокпосты и мотоцикл на юге сектора Газа. При этом палестинский минздрав привел медучреждения республики в режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность экстренно принимать раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Израиль объявил о начале операции против палестинской группировки на территории сектора Газа. Операция получила название «Рассвет». С началом ее проведения Израиль призвал в армию 25 тыс. резервистов.