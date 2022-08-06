Мехико, , 00:52 — REGNUM На патронном заводе Industrias Tecnos, расположенном вблизи мексиканского города Куэрнавака (штат Морелос) 5 августа произошёл взрыв. Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Патроны Brett Hondow

По его данным, различные травмы и ожоги получили шесть человек. Двоим работникам помощь была оказана на месте, четверых пострадавших доставили в больницу.

В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время ситуация на заводе находится под контролем, жителям близлежащих районов ничего не угрожает. На предприятии началось расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на складе взрывчатых материалов в берлинском лесу Грюневальд произошёл взрыв, и начался пожар, который охватил не менее полутора гектаров прилегающего леса.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Берлином произошел пожар на складе взрывчатых материалов