Нью-Йорк, США, , 00:28 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 5 августа — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне обострения отношений между США и КНР, а также публикации данных по американскому рынку труда. Больше других потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 76,65 пункта (0,23%), до уровня 32 803,47 пункта. S& P 500 подешевел на 6,75 пункта (0,16%), до уровня 4145,19 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 63,02 пункта (0,50%), до уровня 12 657,56 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,07 (0,08%), до уровня $88,47 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 августа разнонаправленно.

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